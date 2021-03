Diretta Live Juventus Benevento, manca sempre meno al fischio d’inizio della gara allo stadio Allianz di Torino.

Benevento Juventus/ Un match da non sbagliare. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, Pirlo non vuole commettere altri passi falsi e cercare di ottenere punti importanti in campionato. I ragazzi ancora ci credono e nonostante la difficoltà, oggi gli undici bianconeri scenderanno in campo più motivati più che mai e vogliosi di ottenere i tre punti, cercando la vittoria nella trasferta di Benevento.

Juventus Benevento Diretta Live, segui con noi il match di Serie A

Una squadra improntata all’attacco. I bianconeri sono dentro un tour de force che da qui fino alla fine della stagione li vedrà ancora impegnati in scontri tutti decisivi. Sbagliare adesso è impossibile dunque massima concentrazione, soprattutto dopo i troppi punti persi qua e là. Quest’oggi una vittoria potrebbe già rivelarsi cruciale e garantirebbe speranza, nonostante i punti che ancora separano i bianconeri dalla vetta della classifica, capitanata dall’Inter di Antonio Conte. C’è molta curiosità per capire il modo con il quale la compagine bianconera reagirà sul campo, già abbiamo visto una reazione decisiva nella sfida con i Cagliari e come ha detto lo stesso Pirlo in conferenza stampa non è impossibile pensare che da qui fino alla fine della stagione i bianconeri provino a vincerle tutte. Ci si attende una risposta concreta.