Audero o Perin, le due strade per il dopo-Buffon alla Juventus

La Juventus ha già indiviuato i due possibili sostituti di Gigi Buffon. Si tratta di Audero della Samp e Perin del Genoa (che è ancora di proprietà).

La notizia dell’addio di Gigi Buffon ha gettato nello sconforto migliaia di fan bianconeri. Il popolo della Juventus sta attraversando un doloroso rinnovamento, acuito dallo scudetto dell’Inter. Sarebbe stato tutto più semplice se a fregiarsi del tricolore fosse stato il Milan, la Lazio, la Roma e perfino il Napoli. Ad ogni modo il club guarda avanti e sta ragionando su come garantire a Szczesny un adeguato dodicesimo. I nomi sono due: Emil Audero della Sampdoria e Mattia Perin del Genoa.

LEGGI ANCHE >>> Buffon ha deciso di lasciare la Juventus. La Coppa Italia ultima partita

Audero e Perin, pro e contro

Partiamo da Perin. Il numero uno del Genoa è nel giro della Nazionale e sta disputando un’ottima stagione al Genoa. Si è rilanciato alla grande dopo la parentesi non fortunata alla Juventus, club che però ancora detiene il cartellino. Quindi il vantaggio qui sarebbe di non dover provvedere ad alcun esborso. Sarebbe a costo zero, già in casa. Dipende, tuttavia, a cosa ambisce il pipelet di Latina. Discorso differente per Emil Audero della Sampdoria, acquistato per una ventina di milioni da Ferrero negli anni scorsi proprio da Vinovo. E’ cresciuto nella Juventus ed è prodotto del settore giovanile: non andrebbe inserito in lista Champions. La cosa è quindi fondamentale, sempre che Pirlo non fallisca l’obiettivo di accedervi. La Samp ha già in casa il sostituto, si tratta di Wladimiro Falcone. E’ il miglior portiere della Serie B e gioca con il Cosenza. Come spiegato dal portale cosenzachannel.it, c’è un’operazione già concordata. Il club rossoblù si è accordato con i blucerchiati per appena 50mila euro di riscatto, fissando però il controriscatto a 550mila. Al netto, insomma, 500mila euro per i calabresi. Briciole per la Samp che si ritroverà in casa un 25enne potenzialmente tra i migliori in circolazione.