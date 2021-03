Calciomercato Juventus, l’allenatore delle giovanili dell’Ajax, Bryan Roy, è convinto che De Ligt lascerà i bianconeri; le sue parole.

Juventus, ‘Tuttojuve’ ha intervistato telefonicamente l’allenatore delle giovanili dell’Ajax, Bryan Roy, che ha parlato dei tanti obiettivi di mercato sugli olandesi, soffermandosi anche sulla colonna difensiva della Juventus, De Ligt. Alla domanda su De Ligt, sul fatto che sia tra i più forti difensori del mondo, Roy risponde così: “Domanda molto difficile, bisogna tener conto che ci sono grandi difensori come Ramos, Garcia e i già citati Chiellini e Bonucci. Tra i top 3 forse no, ma tra i primi cinque al mondo sicuramente lo è. Per valutarlo e giudicarlo in maniera completa, però, dovremmo aspettare almeno la prossima stagione”.

Calciomercato Juventus, senti Roy: “Andrà via, non è pronto per la fascia”

Proprio sul difensore olandese e sulla sua possibile permanenza in bianconero da futuro capitano della squadra, Roy ha aggiunto: “De Ligt farà l’ultimo anno, chiuderà il triennio con la maglia della Juve e poi andrà via. Questo è il mio pensiero. Dove ancora mon lo so, credo in una tra Barcellona e Manchester City”. Un messaggio che non farà di certo felici i tanti tifosi bianconeri che sognano proprio un futuro con l’olandese a guidare la difesa della sua Juventus. Roy ha inoltre parlato di alcuni obiettivi del mercato bianconero, proprio di scuola olandese come Donny Van de Beek finito nel mirino del direttore sportivo Fabio Paratici.