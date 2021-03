Calciomercato Juventus, bianconeri propensi ad effettuare nuovi scambi per il mercato estivo, sul piatto Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala verso Barcellona. Stando infatti alle ultime indiscrezioni la Joya è sempre di più indirizzato all’addio dalla maglia bianconera. A fine stagione Dybala potrebbe quindi cambiare aria e direttamente campionato, andando al Barcellona per diventare un nuovo giocatore blaugrana. Un ipotesi che per il momento sembra più che concreta e visto anche l’ottimo rapporto che lega le due dirigenze si andrebbe sempre di più verso uno scambio di cartellini. Dybala infatti potrebbe essere ceduto proprio in cambio di una contropartita di livello. Proiettandoci in questo senso un possibile obiettivo per l’attacco avrebbe un nome ben preciso: Ousmane Dembélé.

Calciomercato Juventus, scambio in dirittura d’arrivo: Dybala sul piatto

Il Barcellona avrebbe già chiuso per un obiettivo che sembrava piacere ai bianconeri, stiamo parlando del Kun Aguero grande amico di Messi che giusto ieri ha dichiarato la fine della sua avventura al Manchester City, l’argentino a fine stagione potrebbe infatti andarsene proprio in Spagna, al Barcellona. Ma i blaugrana oltre al Kun avrebbero nel mirino anche Paulo Dybala. Il futuro del Barcellona potrebbe quindi essere totalmente argentino, con Ousmane Dembélé con scadenza nel 2022, proprio come Dybala alla Juventus, che potrebbe dunque salutare.