Calciomercato Juventus, Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha scelto la sua prossima destinazione. Vuole il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Haaland avrebbe fatto chiarezza sul suo futuro. Come sappiamo l’attaccante norvegese è l’autentico protagonista di questa annata, nonostante l’ancora giovanissima età, il centroavanti ha già dimostrato ampiamente le sue doti da fuoriclasse. Una media gol spaventosa che l’ha – letteralmente – fatto esplodere diventando il più richiesto dalle big sul mercato europeo. Haaland gode inoltre di un ottime score andando in rete praticamente ad ogni partita. La Juventus già la scorsa stagione fu vicino per acquistare il norvegese ma poi la trattativa fallì e il norvegese scelse i tedeschi. In estate il futuro di Haaland sembrerebbe lontano da Dortmund direzione, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘el chiringuito tv’, Real Madrid.

Haaland alla Juventus? Calciomercato: l’attaccante ha scelto

Il Real Madrid sarebbe pronto ad una clamorosa rivoluzione. Stando infatti alle indiscrezioni, i blanocos, starebbero – addirittura – pensando al doppio colpo. Haaland e poi Mbappé. Un fanta mercato completamente rivoluzionario e proiettato al futuro. Si parla infatti di Haaland e Mbappé come dei futuri Ronaldo e Messi: fuoriclasse indiscussi nonostante l’ancora giovanissima età. I numeri sono quelli in fondo. Il Real Madrid sarebbe quindi disposta a liberarsi dei suoi uomini chiave in cambio di una proiezione futura, e in tal senso dovessero arrivare veramente entrambi, un fuoriclasse come Karim Benzema sarebbe pronto a fare le valigie. Occasione certamente ghiotta per la Juventus che cercherebbe un nuovo attaccante ideale per essere affiancato a Cristiano Ronaldo.