Calciomercato Juventus, decisione presa: addio a fine stagione

Calciomercato Juventus, decisione ormai presa. Sarà addio alla fine della stagione. Decisive le ultime notizie per il suo futuro

La Juventus avrebbe preso la sua decisione. Ormai definitiva. Che getta ombre sul futuro dell’attaccante con la maglia bianconera addosso nella prossima stagione. La notizia sta rimbalzando in Inghilterra ed è del Sun, che spiega che ormai Agnelli ha deciso di chiudere i rapporti. Soprattutto dopo le ultime notizie.

Le strade tra Dybala e la Juve si divideranno. Già non arrivavano delle buone nuove per quanto riguarda il rinnovo, adesso la bravata che ha coinvolto l’argentino, insieme ad Arthur e McKennie beccati ad una festa abusiva, hanno sciolto gli ultimi dubbi. La Joya sarà ufficialmente sul mercato. E il suo cartellino potrebbe essere utilizzato come una pedina di scambio per arrivare ad altro obiettivi.

Calciomercato Juventus, Dybala sul mercato

Il rinnovo quindi al momento rimane in attesa. Anche perché le parole di Pirlo sono state lapidarie durante la conferenza stampa di oggi. Non si sa nemmeno quando i tre torneranno ad allenarsi. Ed è facile intuire che questo blocca tutte le trattative per un possibile rinnovo di Dybala: il suo contratto scadrà nel 2022, e la Juve cercherà di venderlo questa estate.

Sempre dall’Inghilterra viene spiegato che il Manchester United sarebbe interessato all’argentino. Con la Juve pronta anche ad inserirlo in una trattativa per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese è uno dei grandi sogni di Paratici, che conosce bene la questione a centrocampo. Dove manca un elemento in grado di fare la differenza. E serve quel calciatore forte tecnicamente. E Pogba ha tutte le caratteristiche che servono in questo momento. Fantacalcio? Forse no, dopo gli ultimi fatti che hanno scatenato le polemiche. E hanno fatto prendere alla Juventus una decisione importante anche in vista della gara di domani contro il Torino.