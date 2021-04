Torino Juventus, Serie A: oggi allo stadio Olimpico di Torino si disputerà il derby della Mole: una sfida fondamentale.

Formazioni ufficiali Torino Juventus, Serie A: Andrea Pirlo e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante quest’oggi allo stadio Olimpico di Torino. Bianconeri in una fase cruciale per la stagione, perdere punti adesso risulta impossibile soprattutto perché i ragazzi ci credono ancora, e cercheranno in tutti i modi di concludere la stagione nella posizione migliore. Una sfida fondamentale che rappresenta molto per la città di Torino, la Juventus dovrà affrontare i cugini del Torino nel cosiddetto derby della Mole. Nonostante la distanza in classifica con la capolista (Inter), quest’oggi gli undici di Pirlo scenderanno in campo per ottenere i tre punti, contro una squadra certamente da non sottovalutare in una sfida senza favoriti come il derby.

Formazioni ufficiali Torino Juventus: le scelte di Pirlo

Molti giocatori saranno fuori per diversi problemi, in primis i positivi al Covid-19, sia Bonucci che Demiral saranno indisponibili per questa sfida proprio per la positività riscontrata nei giorni scorsi. Mancherà anche Buffon che sconterà la squalifica, mentre McKennie, Arthur e Dybala sono fuori per il festino che ha violato le norme anti Covid. La Juventus ha tenuto opportuno tenere fuori i tre giocatori per provvedimenti disciplinari. Una Juventus con tanti assenti ma che farà di tutto per portare a casa i tre punti. Ecco gli undici che scenderanno in campo alle 18.00 allo stadio Olimpico di Torino: