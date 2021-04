Juventus, festa in villa: il giocatore rischia una multa salatissima

La multa per #Dybala potrebbe arrivare a 300.000 euro. Sfuriata di #Nedved e #Paratici ai tre colpevoli e svolta autoritaria che ha sconcertato lo spogliatoio visto che negli ultimi tre anni gli atteggiamenti poco corretti non hanno avuto conseguenze (#Repubblica) pic.twitter.com/iuejt0Vqv8

— Giovanni Capuano (@capuanogio) April 3, 2021

Questa festa non è piaciuta per niente alla società, stando infatti alle indiscrezione, ci sarebbe stata un’autentica sfuriata di Pavel Nedved e Fabio Paratici verso i tre colpevoli e la conseguente svolta autoritaria che ha decisamente destabilizzato lo spogliatoio, visto che negli ultimi tre anni gli atteggiamenti poco corretti non hanno avuto conseguenze così pesanti.

Come dicevamo poc’anzi quest’oggi i tre giocatori presenti alla festa non sono stati convocati nel derby della Mole proprio come scelta disciplinare imposta dalla società. Ma non saranno gli unici assenti nella sfida di Torino, anche Buffon (fuori per squalifica), Demiral e Bonucci a causa della positività al Covid-19. Oggi si dovrà fare di tutto per portare a casa tre punti che saranno tutt’altro che semplici. Un match come il derby non ha mai reali favoriti. Appuntamento previsto per le ore 18,00 e visibile sulla piattaforma DAZN.