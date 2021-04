Calciomercato Juventus, il bomber è pronto a tornare in Italia

Una delle priorità del calciomercato della Juventus nella prossima estate sarà probabilmente la ricerca di una prima punta di spessore, che garantisca almeno 20 gol.

Rimane da capire quali saranno i movimenti nel reparto offensivo dei bianconeri. Cristiano Ronaldo è stato confermato dalla dirigenza bianconera fino alla fine del suo accordo con la Juve, ovvero giugno 2022. Per Morata si profila una nuova stagione in prestito oneroso, mentre per Dybala potrebbe esserci all’orizzonte la cessione. Ancor più obbligata nel caso in cui l’argentino non rinnoverà il suo accordo in scadenza nel 2022, la Juventus non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. E allora scatta già la ricerca di un nuovo attaccante, con un nome che è tornato caldo.

