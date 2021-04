Calciomercato Juventus, i bianconeri sorpassano la Roma nelle quote Sisal per Allegri. Il nuovo allenatore potrebbe essere proprio lui.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime quote il nuovo allenatore bianconero potrebbe essere proprio il gradito e grande ritorno di Massimiliano Allegri. Il mister toscano a lungo tempo e – ancora – accostato alla panchina della Roma dopo l’incontro avvenuto con Agnelli negli scorsi giorni avrebbe scelto, o almeno, stando alle quote Sisal il suo approdo a Torino è dato a 3.00 mentre la possibile destinazione giallorossa a 9.00. Un sorpasso netto che va in unica direzione, quella di un tempo.

Calciomercato Juventus, nuovo allenatore: sarà lui secondo le quote

Probabilmente la scelta ricadrà su chi conosce perfettamente l’ambiente bianconero. Max Allegri fu proprio un culture da questo punto di vista. Nei cinque anni in bianconero è riuscito ad ottenere tutti i risultati possibili, a parte la Champions, ma ci è comunque andato vicinissimo raggiungendo ben due finali. Insomma, guardando la storia recente Allegri è l’allenatore più idoneo per questo ruolo. Una rifondazione appunto, la stessa che chiese proprio Max poco prima di interrompere il suo rapporto con la società bianconera. Adesso è pronta, ed è pronto anche lui. Probabilmente arriverà a giugno, se dovessero realmente cambiare guida tecnica, Pirlo merita una degna conclusione (ci sono ancora una finale di Coppa Italia e una qualificazione in Champions da raggiungere).