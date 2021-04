Juventus, ecco una delle possibili formazioni titolari della prossima stagione, se dovesse sedere Allegri sulla panchina bianconera.

Juventus, come sappiamo la situazione legata al futuro di Massimiliano Allegri è sempre più in orbita bianconera, anche le quote sono convinte del suo futuro in bianconero. Oggi abbiamo ipotizzato un – possibile – undici titolare stando alle indiscrezioni di mercato e con le dovute cessioni. Una squadra molto più “italianizzata” ma con tanto potenziale tecnico tattico. Abbiamo quindi ipotizzato un 4-4-2 classico che tiene conto principalmente dei nuovi acquisti e delle già certe riconferme.

Juventus, la nuova formazione con Allegri allenatore: che squadra!

Come sappiamo nella prossima stagione la Juventus potrebbe rivoluzionare in toto la rosa, partendo dalla difesa fino all’attacco. Proprio tenendo conto di questa inevitabile rivoluzione/rifondazione ecco, quindi, l’undici titolare che potrebbe giocare con Allegri nella stagione 2021-2022: