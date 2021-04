Juventus, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la sua maglia da titolare. Il gol con il Napoli è un segnale, c’è voglia di riscatto.

Juventus, Paulo Dybala è stato l’uomo decisivo fra i più importanti match dell’anno. Ieri sera i bianconeri hanno trionfato nel recupero casalingo della sfida contro il Napoli. Un netto 2-1 con un primo tempo ai vertici, uno dei migliori disputati in questa stagione. C’è voglia di riscatto e lo si denota principalmente dall’atteggiamento, in specie dai singoli in grado di fare la differenza. Ieri lo è stato per Dybala. La Joya è riuscito nel gol decisivo, con un tiro a giro praticamente da fermo. Ripreso da pochissimo dall’infortunio e subentrato nella ripresa, il numero 10 bianconero è tornato a segnare gol importanti.

Dybala pronto a riprendersi la Juventus: il riscatto riparte dal Genoa

C’è voglia di riscatto. Paulo dopo tutto questo tempo e con ormai più di un piede fuori dalla Juventus, adesso, vuole riprendersi i suoi tifosi e riconfermare l’affetto che prova per questa maglia. Ricordando la scorsa stagione, con Sarri allenatore, Dybala fu l’uomo decisivo e il miglior giocatore della Serie A. Quest’anno molto diverso, più sfortunato e parecchio fuori per colpa degli infortuni. Ma inutile guardarsi al passato, ora Paulo è in forma e scalpita per un posto da titolare, riformando quel binomio offensivo che già nella scorsa stagione ha siglato reti importanti, con Cristiano Ronaldo. Paulo è pronto a ritornare in grande stile e, chissà, se Pirlo non sfrutterà proprio questo atteggiamento propositivo per farlo giocare titolare contro il Genoa.