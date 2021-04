Calciomercato Juventus, a tutti piace Traore ma i bianconeri sono in pole e possono chiudere l’operazione con il Sassuolo.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti alle occasioni di mercato anche in Serie A. Proprio dalla rosa di De Zerbi, il Sassuolo, i bianconeri potrebbero trovare terreno fertile. Si parla da parecchio tempo dell’ex Milan Manuel Locatelli, il regista voluto fortemente da Pirlo ma non solo. Piace un altro gioiello neroverde, che ha già una discreta stima internazionale, su di lui si sono fatti avanti i big club di Premier League come il Manchester City, stiamo parlando di Hamed Junior Traore.

Calciomercato Juventus, asta per il gioiello del Sassuolo: bianconeri in pole

Gioiellino di De Zerbi, Traore ha già una discreta stima internazionale. Su di lui si sono mossi in specie il Manchester City di Pep Guardiola e i tedeschi del Borussia Dortmund. Stando però alle indiscrezioni la compagine bianconera risulta in pole per acquistarlo. Si parla di un operazione dal costo di 18 milioni che andrebbe a chiudere un’asta sul giocatore. Il Sassuolo inizialmente ne chiedeva 16 ma la forte stima a livello internazionale ha fatto sì che il giocatore venisse valutato secondo criteri per prestazioni, e stando alle ultime disputate il livello, così come il costo è aumentato.