Calciomercato Juventus, dalla Francia sono sicuri Zidane sarà l’erede di Deschamps sulla panchina della nazionale.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sono sicuri che il prossimo allenatore della nazionale sarà proprio Zizou. Candidato ideale per il post Pirlo ma anche pre Pirlo, mai nascosta la tanta ammirazione del presidente Agnelli, Zidane è corteggiato dai bianconeri ma dalla Francia sono sicuri che il suo destino sarà altrove, esattamente in terra natia, sulla panchina della nazionale. Stando infatti alle indiscrezioni riportate anche su ‘Calciomercato.it’ Zizou sarà l’erede designato per essere il nuovo ct dei francesi. Non più Real Madrid e nemmeno Juventus bensì la sua Francia.

Calciomercato Juventus, Zidane: dalla Francia sono sicuri

Zidane sarebbe il candidato ideale per un ritorno in grande stile sulla panchina della Juventus, il capolavoro che fu la sua figura da giocatore non è stato dimenticato: dall’ambiente lo sognano, in specie il presidente Andrea Agnelli che ha proprio dichiarato che il francese è un suo pupillo, ma è anche vero che se dovesse, realmente, andarsene dalla panchina dei blancos il suo futuro sarà altrove, come dicevamo poc’anzi in Francia. Zizou è stato anche protagonista proprio della nazionale francese, purtroppo uscito di scena, dando all’addio del calcio con la famosa testata ai mondiali. Finale che poi vinsero gli azzurri allenati da Marcello Lippi. Ma Zidane è stato anche uno dei protagonisti di France 98 che regalò appunto i mondiali ai galli.