Calciomercato Juventus, l’alternativa a Pogba, qualora non si riuscisse ad arrivare al francese, potrebbe essere Milinkovic della Lazio.

Calciomercato Juventus, l’alternativa a Pogba, qualora, appunto, non si riuscisse ad arrivare al mediano francese, potrebbe essere un usato sicuro “italiano” che giorno dopo giorno sta diventando sempre più grande. Si parla di Milinkovic Savic della Lazio, giocatore -ormai- sempre di più decisivo: qualitativamente ma anche come gol. Un essenziale degli 11 di Simone Inzaghi e infatti il presidente Lotito sembra non trattare per un pupillo del suo calibro. Le richieste sono tante, molto alte: si parla di 80 milioni di euro (almeno).

Calciomercato Juventus, l’alternativa a Pogba è “italiana”: il punto

Giocatore essenziale di Simone Inzaghi e voluto fortemente anche dall’Inter di Antonio Conte, Milinkovic rappresenta in questo momento una delle vere e proprie certezze della Serie A: fisico imponente e tecnica altissima, il fiuto del gol non manca, Savic giorno dopo giorno sta dimostrando di essere sempre più decisivo. Un suo futuro alla Lazio è ancora da decidersi, da anni molte squadre lo seguono da vicino ma le pretese alte del presidente Lotito hanno sempre fatto resistere dall’assedio. Ma ora la situazione, nella prossima stagione potrebbe sbloccarsi. Nonostante tutto le pretese non sono, comunque, economiche: almeno 80 milioni per strapparlo dalla capitale.