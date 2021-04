By

Calciomercato Juventus, la rivelazione bomba per la prossima stagione: Cristiano Ronaldo in cambio di due giocatori del Psg.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione bomba arrivata direttamente da ‘Calciomercato.it’ annuncia il – possibile – clamoroso scambio fra i bianconeri e il Paris Saint Germain. I 31 milioni di euro a stagione pesando sul bilancio della società: la Juventus sarebbe pronta a cedere il suo fuoriclasse in cambio di non uno, ma due contropartite tecniche. Stando infatti alle rivelazione del portale di ‘Calciomercato.it’ Il Psg sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Icardi e quello di Moise Kean per arrivare al fenomeno portoghese.

Calciomercato Juventus, super scambio con il Psg: CR7 per due giocatori

Un clamoroso doppio scambio che convincerebbe entrambe le società. Icardi, già cercato nella scorsa stagione e da un po’ di tempo desiderio del direttore sportivo Fabio Paratici, potrebbe finalmente vestire bianconero. La sua agente e moglie Wanda Nara acconsentirebbe al ritorno in Serie A. Ma insieme all’argentino potrebbe ritornare anche l’ex attaccante bianconero Moise Kean. Il giovane centroavanti italiano vorrebbe poter ritornare all’ovile, laddove la sua carriera è iniziata e dove ha iniziato a brillare. Quello che spera la dirigenza e vedendo le ultime prestazioni in Ligue 1 c’è di nuovo voglia del suo contributo in maglia bianconera. Ancora giovanissimo, Moise Kean sarebbe il futuro della Juventus e uno dei protagonisti della nazionale azzurra.