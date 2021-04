Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Per ora l’offerta dell’entourage dell’argentino è ferma ai 10 milioni, la dirigenza bianconera non intende acconsentire ad una doppia cifra soprattutto in vista di un’altra stagione con diversi problemi finanziari causati dalla pandemia. Necessario quindi tagliare il più possibile, anche e soprattutto certi stipendi che pesano molto sulle casse societarie. Insomma si dovrà trovare un compromesso per far sì che Dybala continui ancora in bianconero ma c’è chi ci crede di più, o almeno, dopo questo messaggio social ha la certezza che la volontà dell’attaccante sia continuare ancora in bianconera laddove quest’anno non ha saputo confermarsi come avrebbe voluto, complice, ovviamente, l’infortunio.

Ora i tifosi sognano un futuro bianconero e la dirigenza dovrà dare risposte concrete nei prossimi mesi anche perché, qualora si scegliesse di non rinnovare il contratto dell’argentino ci sarà la cessione immediata con o senza prestito, proprio per evitare di perdere l’argentino classe 1993 a zero nel 2022. Intanto si lavora sul campo e Pirlo sperimenta la possibilità di far giocare tutti i suoi attaccanti insieme in un modulo inedito che li vedrebbe tutti sul campo.