Calciomercato Juventus, Moise Kean è ritornato a fare la differenza e ora tutte le big italiane lo vogliono. I bookie svelano la favorita.

Calciomercato Juventus, se fosse un film lo chiameremmo ‘Tutti pazzi per Kean’, ed è proprio questa la reference più adeguata per il futuro del giovane attaccante italiano. Moise Kean passato in Inghilterra (all’Everton) per poi essere nuovamente ceduto in prestito al Psg, proprio in Francia ha ritrovato l’entusiasmo. Quello stesso che aveva già dimostrato in maglia bianconera, diventando decisivo in più di un occasione. Non è quindi un reato pensare che la Vecchia Signora ritornerà sui propri passi, “pentendosi” di quella cessione prematura, nonostante l’allora buona uscita economica. Proprio i bianconeri sono infatti i favoriti secondo i bookie per il “comeback” del giovane azzurro, con ampio distacco sulle rivali.

Calciomercato Juventus, tutti lo vogliono: ma c’è una favorita per i bookie

C’è infatti un forte distacco sulle rivali italiane. Secondo i bookie il ritorno in bianconero di Moise Kean è quotato a 3,50. L’alternativa ideale se i francesi non decidessero di riscattare il giovane attaccante. Ma come dicevamo poco fa non c’è solo la società bianconera nel futuro dell’azzurro.