Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra una suggestione decisamente importante per l’attacco: un possibile scambio fra Dybala e Salah.

Calciomercato Juventus, Dybala, nonostante il riscatto con il gol decisivo contro il Napoli, è ancora in forse per quanto concerne il suo futuro in bianconero. Domanda e offerta sembrano essere distanti e l’avventura dell’argentino potrebbe concludersi già alla fine di questa stagione. I tifosi sembrano supportare l’attaccante e vorrebbero proseguire ancora insieme, ma stando alle ultime indiscrezioni l’operazione Dybala è sempre più proiettata alla cessione, proprio per evitare di perderlo a zero nella fine della prossima stagione. Tante possibili soluzioni, e l’ultima sarebbe, come viene riportato da un indiscrezione ‘footballnews24’ uno scambio con il Liverpool per arrivare a Salah.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Milan su un obiettivo dei bianconeri: corsa a due

Calciomercato Juventus, suggestione dall’Inghilterra: scambio con Dybala

Jurgen Klopp sarebbe il primo fan di Paulo Dybala: giocatore dotato di un’ottima tecnica e che ricorda da vicino le caratteristiche dell’egiziano che, proprio con il suo allenatore, non sarebbe più in buoni rapporti data la negata fascia da capitano. Una possibile cessione con un ritorno nel campionato che l’ha lanciato, a tutti gli effetti, ad alti livelli. Perché sì, Salah ha un passato importante nel campionato italiano, sia con la Fiorentina che con la Roma. Un ritorno in Serie A alla Juventus potrebbe essere la soluzione per il futuro e un regalo decisamente importante per CR7 che chiede un partner offensivo di livello.