Calciomercato Juventus, nella notte passi avanti per Donnarumma al Milan, si va verso gli 8.5 milioni a stagione. Bianconeri rischio beffa.

Calciomercato Juventus, Donnarumma è un obiettivo concreto per il futuro ma stando alle ultime indiscrezioni l’entourage del portiere verrà accontentato sulla domanda. La dirigenza rossonera sarebbe pronta ad accettare la proposta degli 8,5 milioni all’anno richiesti proprio dal portiere italiano. Se così fosse figurerebbe una clamorosa beffa per la Juventus, che rinuncerebbe ad un sogno per il presente ma anche futuro. Donnarumma infatti era un desiderio concreto del direttore sportivo Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, c’è la beffa: accordo raggiunto

Se così fosse la Juventus vedrebbe infrangersi i sogni e a questo punto continuerebbe l’avventura con il polacco Wojciech Szczęsny. Sembra infatti che la dirigenza rossonera sia pronta ad accontentare le richieste, inizialmente reputate eccessive, dell’entourage di Donnarumma e continuare ancora con il portiere azzurro.