Calciomercato Juventus, le parole di Tardelli sul futuro dell’Inter fanno rumore. Ora potrebbe davvero cambiare tutto.

Calciomercato Juventus, le parole di Tardelli stanno già stravolgendo il futuro. Quanto detto dall’ex campione del mondo negli studi della ‘Domenica Sportiva’ lasciano tutti perplessi. Secondo l’ex bianconero Conte potrebbe andarsene dall’Inter per ricominciare in Premier League, mentre Marotta sarebbe di ritorno alla Juventus. Parole che lasciano anche diversi interrogativi. Se, davvero, Conte dovesse andarsene dalla panchina nerazzurra, chi sarebbe il sostituto? La situazione in casa Juve non è serena, anzi, c’è un momento di riflessione dirigenziale su quale sarà il prossimo tecnico, per evitare ulteriori flop europei, nella prossima stagione, la dirigenza affiderebbe – nuovamente – la panchina a Massimiliano Allegri. Ma proprio l’ex toscano potrebbe diventare molto interessante anche per l’Inter.

Calciomercato Juventus, le parole che fanno rumore: ora cambia tutto

E se fosse nuovamente lui il desiderio numero uno dell’Inter? Eventualità che non fa di certo felici i tanti supporter bianconeri che stavano già idealizzando il gradito ritorno. Potrebbe infatti essere proprio l’Inter la terza incomodo fra le pretendenti dell’allenatore toscano. Già la scorsa stagione Allegri era stato accostato alla panchina nerazzurra, adesso potrebbe diventare realtà concreta, soprattutto se Antonio Conte dovesse lasciare a fine stagione e, a questo punto, con la vittoria dello scudetto in tasca. Allegri in Serie A sembra ormai concreto ma non solo più la Roma figurerebbe fra le rivali, ora ci sarebbe anche l’Inter.