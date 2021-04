Calciomercato Juventus, Tardelli è sicuro, Marotta potrebbe tornare in bianconero e Antonio Conte allenare altrove.

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni di Marco Tardelli stanno facendo rumore. Come viene riportato in un sondaggio di ‘Calciomercato.it’ l’ex giocatore della Juventus ha annunciato due possibili scenari futuri, uno che guarderebbe da vicino proprio la società bianconera, un possibile grande ritorno di Giuseppe Marotta in società. Ma l’altro avrebbe del clamoroso, si parla infatti di un futuro lontano dall’Inter per Antonio Conte che avrebbe grande richiesta dalla Premier League inglese. Nonostante uno scudetto sempre più vicino, il futuro della squadra milanese potrebbe essere – letteralmente – stravolto.

Calciomercato Juventus, Tardelli annuncia: “Conte se ne va e Marotta…”

Ecco cosa ha detto Marco Tardelli in diretta alla ‘Domenica Sportiva’, l’annuncio sul possibile futuro di Antonio Conte e di Giuseppe Marotta: “Conte potrebbe anche andar via a fine campionato dall’Inter. Ci sono delle richieste dalla Premier League che possono far gola ad Antonio”. E su Marotta ha aggunto: “La Juve ha sbagliato a mandarlo via. Credo ci possa anche essere una conclusione positiva per un eventuale ritorno”. Scenari decisamente ambigui ma possibili. Certamente Marotta sarebbe un gradito di ritorno, l’ex direttore sportivo bianconero fu artefice, fra l’altro, del clamoroso colpo a zero per Paul Pogba.