Calciomercato Juventus, troppe sconfitte stagionali per Pirlo ora la società pensa davvero ad un sostituto d’esperienza. Due profili in pole.

Calciomercato Juventus, troppe sconfitte stagionali per Pirlo. Dopo ieri la situazione per la qualificazione alla Champions si è nuovamente compromessa, nonostante i bianconeri figurino ancora quarti ma la dirigenza sta già pensando ad arginare gli errori di questa stagione. C’è bisogno di un profilo d’esperienza per evitare l’ennesimo tracollo europeo. Proprio per questo i nomi, o meglio, i “vecchi” profili, ora, sono le grandi certezze. Rimane sullo sfondo Max Allegri che la Juventus la conosce molto bene, ma su di lui c’è anche l’interesse della Roma. Un altro toscano d’origine potrebbe però figurare fondamentale nel futuro della Juventus. Si parla anche di Luciano Spalletti.

Spalletti alla Juventus, Calciomercato: il vertice decisivo

L’ex Roma e Inter, ora, potrebbe essere in corsa per ambiare ad una delle panchine più prestigiose, quella della Juventus. Il toscano è sempre andato molto vicino a traguardi importanti in Serie A e avrebbe il phisique du role ideale per poter ambire ad alti livelli. Un profilo che piace e che figurerebbe come valida alternativa ad Allegri, qualora l’altro toscano scegliesse la Capitale, laddove Spalletti ci ha passato parecchio tempo (fra alti e bassi).