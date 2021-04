Superlega nella bufera, incontro straordinario: fissato il summit decisivo

Caos Superlega, previsto un summit decisivo nel corso delle prossime ore per cercare di capire come orientarsi alla luce delle ultime notizie

Juventus Superlega incontro / Dopo la notizia relativa alle presunte dimissioni di Andrea Agnelli ( poi smentite), arrivano importanti aggiornamenti relativi alla questione Superlega. Vi abbiamo spiegato come sia il Manchester City, sia il Chelsea, abbiano deciso di ritirarsi dal progetto, alla luce delle reazioni furiose dei propri tifosi. Anche il Barcellona e l’Atletico Madrid avrebbero espresso il proprio disappunto: una notizia che, se confermata, rischierebbe di far saltare il banco clamorosamente.

Ecco perché, secondo quanto ribadito da Talksport, sarebbe stato fissato un summit alle 22.30 in via telematica che vedrà presenti i presidenti dei possibili club fondatori. Un incontro sicuramente importante, che servirà a sbrogliare una situazione che si è fatta terribilmente intricata.

Super Lega, il progetto è finito prima di cominciare?

A metterci la faccia saranno sicuramente i club che hanno spinto maggiormente a questa lega “privata”, ovvero il Real Madrid, la Juventus e il Manchester United. Difficile dire quale possa essere l’esito di quest’incontro: le reazioni social, intanto, non tardano ad arrivare. Passiamole per un momento in rassegna:

Zhang fino a quando non ha la certezza di non cacciare neppure 10 euro di penale non si muove. — grigie stanze (@grigiestanze) April 20, 2021

le prime a cambiare sono UEFA e FIFA. se vogliono cambiare che tengano a bada i procuratori, gli sceicchi e chi ha gonfiato questo business a dismisura — Pirlolandia (@cristinho15) April 20, 2021

Il calcio è dei tifosi e i tifosi del Chelsea lo stanno dimostrando.#Chelsea #SuperLega #SuperLeagueOut — SaraSusa (@SaraSusa10) April 20, 2021