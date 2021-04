Juventus, JP Morgan esce allo scoperto e prende le distanze dalla Super League lasciando di sasso sia Agnelli che Perez.

Juventus, clamoroso dietrofront di JP Morgan sulla Super League. Dopo l’uscita dei club di maggioranza (prevalentemente inglesi) anche JP Morgan ha preso le distanze dalle competizione dichiarando: “Abbiamo giudicato male”. Ora le certezze di Agnelli e Perez sembrano sgretolarsi giorno dopo giorno. Prima l’uscita di scene delle big inglesi, e di conseguenza altre realtà altolocate del calcio mondiale, e poi anche le dichiarazioni di JP Morgan. E proprio lo sponsor numero uno, il colosso bancario americano si tira fuori.

Juventus, JP Morgan contro la Superlega: svolta improvvisa

Ora anche JP Morgan non fa più parte del progetto Super League, il colosso bancario americano si tira fuori rilasciando una dichiarazione ufficiale al ‘New York Times’, noto giornale americano: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.