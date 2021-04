Calciomercato Juventus, bomber in arrivo: sarà lui il nuovo attaccante

Calciomercato Juventus, arriva il nuovo attaccante? Passi in avanti per il top player: nelle prossime settimane potrebbe essere trovato l’accordo

Calciomercato Juventus Depay / Se non si può parlare di rivoluzione, poco ci manca. Soprattutto in attacco, l’impressione è che i vertici dirigenziali della Juventus avranno molto da fare, per sistemare un reparto che potrebbe essere stravolto dagli ultimi movimenti di mercato. Il futuro di Morata, infatti, è appeso ad un filo; così come quello di Paulo Dybala, con il quale non è stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza l’estate del 2022.

Non sarà affatto facile per Fabio Paratici far quadrare i conti di un club in forte deficit. Ecco perché, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, uno dei candidati più autorevoli a diventare il nuovo attaccante della Juventus è Memphis Depay, uno svincolato. A più riprese vi abbiamo raccontato dell’interessamento della Juventus per l’olandese: un flirt che in queste ore si sarebbe intensificato, e che potrebbe portare ad una soluzione definitiva a stretto giro di posta.