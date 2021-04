Calciomercato Juventus, dalla Spagna sognano un attaccante bianconero, ma in caso di arrivo di Allegri tutto cambierebbe.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dall’Atletico Madrid, ci provano. Simeone sogna per il futuro il binomio offensivo Dybala e Joao Felix ma in caso di arrivo del tecnico toscano sulla panchina della Juventus, tutto potrebbe cambiare. Abbiamo letto in questi giorni che proprio l’Atletico Madrid, per il riscatto di Morata a 45 milioni, avrebbe addirittura proposto il “folle” scambio Morata per Dybala, proprio per regalare a Joao Felix un partner offensivo di livello, ma se dovesse arrivare, come sembra, Allegri, tutto cambierebbe drasticamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: scambio dalla Spagna

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ci provano: ma Allegri blocca tutto

Infatti in caso di approdo del tecnico toscano, Allegri avrebbe indicato la volontà di ripartire proprio con l’argentino in squadra. Un (nuovo) pupillo che vorrebbe mantenere. In questa eventualità una sua cessione sarebbe da escludersi, più possibile, invece, pensare all’addio di Cristiano Ronaldo. Sembra infatti che scegliendo Allegri, per lui ci sarebbe un triennale, la questione della rosa Juventus verrebbe drasticamente rifondata ma partendo da alcune basi solide: una di queste è Paulo Dybala. I tanti infortuni l’hanno tenuto fuori per gran parte della stagione e quindi, nonostante qualche guizzo, il gol decisivo contro il Napoli in primis, la stagione della Joya non si può considerare positiva. Con Allegri si ricomincerebbe da capo.