Calciomercato Juventus, la dirigenza ha deciso. Arriverà a prescindere dai risultati e dalla qualificazione in Champions.

Calciomercato Juventus, vertice decisivo in casa bianconera. Arriverà a prescindere dai risultati e dalla qualificazione in Champions. La dirigenza ha già il sostituto di Pirlo ed è un volto conosciuto, stiamo parlando, naturalmente, di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è pronto a ripartire e per lui ci sarebbe già un triennale. Un progetto di rifondazione che si ripartirà dall’esperienza. In questo momento è ciò che si può e deve fare per il bene della Juventus. Il presidente è convinto di questa scelta e avrebbe già avuto contatti con il mister toscano che a fine stagione dovrebbe prendere il posto di Andrea Pirlo a prescindere o meno dalla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, vertice decisivo: arriverà a prescindere

Giusto la scorsa settimana, nel pre partita di Fiorentina Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici parlava di riconferma certa di Pirlo solo con la qualificazione Champions, ma a quanto pare i piani sono già cambiati. La dirigenza dopo un summit avrebbe preso la decisione finale. Allegri arriverebbe a prescindere, anche in caso di qualificazione Champions League. La Juventus non può permettersi altri anni di transizione e vuole ripartire in grande, con la massima esperienza. Meglio di Allegri nessun altro, almeno in questo momento. Zidane sembrava un altro profilo molto interessante, ma il suo contratto, a doppia cifra, vincolerebbe e l’ancora anno di contratto con i blancos un altro motivo per non sperarci. Allegri la migliore chance in questo momento di “crisi”.