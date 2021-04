Juventus, infortunio Chiesa: aumenta l’ottimismo, titolare contro l’Udinese?

Infortunio Chiesa, Juventus: aumentano le possibilità di vedere l’esterno titolare contro l’Udinese. Ecco cosa trapela

Chiesa Juventus infortunio / Contro Parma e Fiorentina la sua assenza si è fatta sentire: dopo un breve stop, però, Federico Chiesa è pronto a scaldare i motori, per riprendersi quella fascia destra di competenza, che ormai l’ex giocatore della Fiorentina percorre con estrema facilità. Lo staff sanitario bianconero ha dato rassicurazioni piuttosto importanti in merito al problemino di natura muscolare accusato dall’ala in occasione della gara contro l’Atalanta: possibile che Chiesa parta da titolare già contro l’Udinese, per un match che sarà fondamentale per la compagine di Pirlo, alla ricerca disperata di punti preziosi per cullare il sogno Champions.

Udinese Juventus, le ultime di formazioni: Kulusevski in panchina?

Kulusevski Juventus / Nel caso in cui Chiesa dovesse partite titolare, probabile panchina per Kulusevski: piuttosto difficile che Pirlo decida di schierare i due esterni alti sin dall’inizio; con il solo De Ligt squalificato, ad Udine si vedrà la Juventus delle migliori occasioni. I soliti subbi in attacco: uno tra Morata e Dybala affiancherà Cristiano Ronaldo: al momento è in vantaggio lo spagnolo, ma la candidatura della Joya sta tornando nuovamente in auge. A centrocampo, invece, spazio a Bentancur, Rabiot e Mckennie, con Danilo, Cuadrado, Bonucci e Chiellini a comporre la linea arretrata.

