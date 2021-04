Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai profili esteri: piace il giovane attaccante olandese ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, dall’Olanda la soluzione per l’attacco? Bianconeri sempre più attenti ai giovani capaci di fare la differenza. Uno dei profili che in questo momento interessa da vicino i bianconeri è il giovane olandese, ex Arsenal, Donyell Malen. L’attaccante classe 1999 è seguito anche dal Liverpool che l’avrebbe messo nel mirino come sostituto ideale di Divock Origi. Una lotta a due su uno dei volti più interessanti del calcio moderno, ora in forze al Psv.

Calciomercato Juventus, occasione dall’Olanda: attaccante nel mirino

Operazione da una ventina di milioni. Dall’Inghilterra sono convinti, però, che il Liverpool è ancora la squadra in testa per arrivare al giovane Malen. I Reds sarebbero disposti a versare la cifra di 25 milioni di sterline per garantirsi l’olandese. Quest’anno il giocatore è andato in rete per 17 volte fornendo anche tanti assist, e vista la giovane età, classe 1999, Malen dimostra di avere tutte le carte in tavola per fare la differenza.