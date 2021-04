Gosens alla Juventus, calciomercato: 25 milioni sul piatto, c’è il blitz

Calciomercato Juventus, per Gosens c’è la fila: offerta importante dal Leicester, ecco gli ultimi aggiornamenti

Gosens Juventus calciomercato Leicester / Come confermato dallo stesso Fabio Paratici nel corso di una recente intervista, la Juventus sicuramente farà qualcosa sulle corsie esterne. Se l’out di destra con Cuadrado e Danilo ha destato positive impressioni, lo stesso non si può dire per l’altro versante, sul quale Alex Sandro ha palesato non poche difficoltà in termini di concentrazione.

L’esperimento Frabotta non è riuscito, e i bianconeri hanno dovuto fare a meno di un terzino di ruolo in alcune occasioni, gettando alle ortiche punti preziosi in gare cruciali. Ecco da dove nasce l’esigenza da parte degli uomini mercato bianconeri di rinforzare il pacchetto delle “ali”. Il primo nome sulla lista della Juve è sicuramente quello di Robin Gosens, attenzionato già la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, il Leicester irrompe per Gosens: 25 mln sul piatto

Gosens Juventus Leicester / Non sarà facile, però, per la Vecchia Signora, riuscire a mettere le mani sul talentuoso esterno tedesco. Secondo quanto riferito dalla redazione di TMW, il Leicester avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe decisa a presentare un’offerta ufficiale ai bergamaschi di circa 25 milioni di euro più bonus: cifra ancora lontana dalla richiesta dei lombardi di 40 milioni, ma una buona base dalla quale partire. Il calciatore però vorrebbe avere delle garanzie relativamente alla partecipazione in Champions League.