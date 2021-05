Juventus Milan probabili formazioni: i bianconeri sono pronti a fare l’impresa per siglare la qualificazione in Champions League.

Juventus Milan probabili formazioni, ma più vera di questo match la frase “Come una finale”. Durante la stagione questa frase l’abbiamo sentita pronunciare diverse volte, alcune, forse, a sproposito ma domenica sera sarà davvero come una finale, in palio la qualificazione in Champions League per la prossima stagione (sempre se ci sarà ancora una Champions). I bianconeri dovranno giocare tutte le proprie carte a disposizione per puntare alla vittoria in casa contro un Milan agguerrito più che mai, che da campione d’inverno ora deve lottare anche lui per una qualificazione nel torneo europeo più importante. Per l’occasione Pirlo schiererà tutti i giocatori migliori a disposizione.

Juventus Milan probabili formazioni: match decisivo per la Champions

Un dentro o fuori che dovrà avere l’esito unico possibile per la società bianconera, una mancata qualificazione in Champions League sarebbe troppo dolorosa per un momento come questo, certamente non facile dal punto di vista economico. Ecco, quindi, i probabili 22 che scenderanno in campo domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, appuntamento previsto per le ore 20.45: