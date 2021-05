Calciomercato Juventus, ha deciso: salta l’obiettivo

Calciomercato Juventus, il centrocampista ha deciso il suo futuro: salta il primo obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione

In attesa di capire gli sviluppi della Superlega, e intanto cercare, in ogni caso, di riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, la Juventus si muove sul mercato. Le entrate per forza di cose dovranno essere bilanciate dalle uscite: il Covid ha di fatto lasciato problemi importanti, sotto l’aspetto economico, alle casse bianconere. Un problema che colpisce i migliori club d’Europa.

Ma intanto c’è da costruire per la prossima stagione. Soprattutto in mezzo al campo dove, alcune plusvalenza, potrebbero tornare utili per ripianare qualcosa. Le partenze potrebbero essere quelle di Rabiot e Ramsey, arrivati entrambi a parametro zero, che permetterebbero almeno per un po’ di respirare. Bisogna sostituirli, ovviamente, ma sembrerebbe che uno degli obiettivi abbia deciso di rimanere in Francia.

