Calciomercato Juventus, il Gremio rallenta: “E’ fuori dalle nostre possibilità”

Nel prossimo calciomercato la dirigenza della Juventus sarà impegnata a trovare una nuova collocazione a chi non rientra nei piani del club.

Alcuni giocatori inevitabilmente andranno via dall’attuale organico bianconero e anche chi adesso si trova già lontano da Torino, in prestito, ha molte probabilità di non rientrare a far parte della Juventus. Uno dei giocatori in questione è Douglas Costa, che è reduce da una stagione poco felice con la maglia del Bayern Monaco. Ha giocato poco a causa degli infortuni, ma non è comunque riuscito a conquistare la fiducia dei bavaresi, che non lo riscatteranno. Ora per lui si aspettano delle offerte convincenti.



