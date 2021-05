Juventus Milan: “Il fallimento di Pirlo è anche il fallimento di…”

Juventus Milan, una disastrosa prestazione che non ha lasciato indifferenti tifosi e addetti ai lavori, si è anche espresso Criscitiello.

Juventus Milan: una partita disastrosa è il coronamento di un fallimento stagionale. Ora la qualificazione per la prossima stagione in Champions League sembra, realmente, compromesso e non è sbagliato esagerare nel definire la seguente annata: “un fallimento”. Proprio in quest’ottica si è espresso Criscitiello, che come viene riportato da ‘Tuttojuve.com’ ha detto: “Il fallimento di Pirlo è il fallimento della Juve. Pensare che un neopatentato possa guidare la Juve è stato un errore di presunzione colossale. Quello che pensavamo lo abbiamo scritto a ottobre. In C e D ci sono molti allenatori più preparati di Pirlo“.

