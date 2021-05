Juventus, Bargiggia contro Agnelli: cosa è successo

Juventus, Bargiggia senza freni sul presidente Andrea Agnelli. Le parole del giornalista sulla partita di stasera.

Più che pensare a fare il Fenomeno con la Superlega @andagn avrebbe dovuto evitare alla @juventusfc ed ai suoi tifosi una figuraccia mortificante come quella con il @acmilan e, in generale, sbagliando nettamente allenatore con @Pirlo_official dopo aver già “bucato” Sarri.

Juventus, Bargiggia duro sul presidente Andrea Agnelli. Questa sera i bianconeri hanno subito una rovinosa sconfitta contro il Milan per uno 0-3 davvero molto problematico per la classifica, a questo punto il sogno Champions sembra sempre di più allontanarsi. I bianconeri hanno perso e l’hanno fatto nel peggiore dei modi. Molti, fra esperti del settore e tifosi, si sono espressi sui social network. Ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia che ha voluto “attaccare” il presidente Agnelli, ecco cosa ha scritto su Twitter “Più che pensare a fare il Fenomeno con la Superlega Andrea Agnelli avrebbe dovuto evitare alla Juventus ed ai suoi tifosi una figuraccia mortificante come quella con il Milan e, in generale, sbagliando nettamente allenatore con Pirlo dopo aver già “bucato” Sarri”.

