Calciomercato Juventus, senza la mancata qualificazione in Champions League il giocatore potrebbe partire già a fine stagione.

Calciomercato Juventus, senza la qualificazione in Champions League, Paulo Dybala potrebbe lasciare definitivamente i bianconeri e si offrirebbe al Paris Saint Germain, squadra che già sta seguendo l’attaccante da diverso tempo. La Joya è in scadenza di contratto nel 2022 e il suo destino a Torino passerà inesorabilmente dal destino Champions. Domenica scorsa i bianconeri hanno perso un match point decisivo per qualificarsi nella prossima stagione e ora il rischio di compromettere una stagione che verrà è la realtà concreta.

Calciomercato Juventus, senza Champions si offre ai big club: addio certo

La Joya con un contratto in scadenza nel 2022 è pronto a fare le valigie in caso di mancata qualificazione. Pirlo ormai non lo reputa più indispensabile e sembra preferirgli, comunque, Morata al fianco di CR7. Ma è anche vero che qualora la Juventus cambiasse guida tecnica tutto verrebbe nuovamente messo in discussione. Si era parlato infatti di una rivalutazione totale del giocatore sotto la guida di Massimiliano Allegri, qualora appunto dovesse tornare ufficialmente lui al posto di Pirlo. Ancora tutto in divenire, ma è anche vero che la mancata qualificazione in Champions potrebbe costare caro, carissimo ai bianconeri.