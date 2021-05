Juventus, la Uefa apre ufficialmente un’inchiesta disciplinare sul club bianconero: tutto quello che può succedere.

Juventus, ora è ufficiale. La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta disciplinare nei confronti dei tre club che stanno ancora aderendo alla Super League. Stiamo parlando ovviamente di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Non ci sono sconti, adesso l’inchiesta è ufficialmente aperta e potrebbero esserci amare conseguenze per il club di Andrea Agnelli. Come viene anche riportato dal sito ‘Ansa.it’ “L’organismo europeo ha nominato “ispettori etici e disciplinari” responsabili dello svolgimento di questa indagine”, in connessione con il progetto della Superlega”.

Juventus, ufficiale: la Uefa apre un’inchiesta disciplinare

Da capire dunque cosa succederà adesso. La Uefa ha anche dichiarato che “Ulteriori informazioni su questo argomento verranno comunicate a tempo debito“. Senza specificare quale informazione ma soprattutto quale conseguenza. Sempre dalla Uefa si legge che Juventus e gli altri due club spagnoli coinvolti nella Super League avrebbero una “potenziale violazione del quadro giuridico UEFA“.