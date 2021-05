Sassuolo Juventus, formazioni ufficiali: i bianconeri questa sera sono, nuovamente, di fronte ad una partita decisiva. Vietato sbagliare.

Sassuolo-Juventus formazioni ufficiali: i ragazzi di Pirlo non possono e non devono più sbagliare. Il match point Champions mancato contro il Milan è la prova del nove che un altro errore, stasera, figurerebbe come definitivo ko. La qualificazione ora è difficile ma finché l’aritmetica non condanna, ancora possibile. Pertanto i bianconeri dovranno uscire dalla sfida di questa sera e nel weekend contro l’Inter, a testa alta e con i tre punti in tasca, solo così si potrà sperare – ancora – nella qualificazione in Champions League, per scacciare gli spauracchi di un’annata molto problematica. Ieri il maestro ha anche parlato nella conferenza stampa pre gara. E proprio alla vigilia del match, più decisivo della stagione, ha dato un chiaro messaggio sul proprio futuro: ““La riconferma per la prossima stagione? Io non ho paura, penso solo al bene della Juventus, che viene prima di tutto, anche del mio. Cercherò di fare il meglio per questa società finché sarò qua”.

Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: match da non sbagliare

Massima concentrazione per non sbagliare ancora. I bianconeri adesso dovranno vincere senza perdere la testa, nonostante il devastante ko contro il Milan subito in casa lo scorso weekend. Per questa partita infrasettimanale, appuntamento alle ore 18.00, Pirlo schiererà la migliore rosa a disposizione. I tre punti saranno la priorità. Ecco, quindi, l’undici ufficiale che scenderà in campo stasera, nelle trasferta di Sassuolo: