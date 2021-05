Calciomercato Juventus, il centrocampista ha scelto: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, Jorginho del Chelsea ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Parole che non lasciano alcun dubbio.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora non avrebbero mollato la presa sull’italo brasiliano Jorginho, pupillo di Sarri ai tempi del Napoli e poi al Chelsea che ha fatto del “sarrismo” il suo mantra, giocatore molto tecnico che ha suscitato anche l’interesse e stima dell’attuale tecnico Andrea Pirlo. Da Londra però arrivano segnali importanti sul proprio futuro. Sembra infatti che ci sarà di nuovo la Premier League nel suo futuro. Il centrocampista della Nazionale italiana, non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea.

A Londra il calciatore sembra trovarsi bene e, dunque, nonostante il grande interesse mostrato dai bianconeri negli ultimi anni, lo stesso giocatore avrebbe allontano tutte le sirene di calciomercato che lo vedrebbero lontano dal Chelsea. Juventus e Barcellona le due società più interessante al giocatore che però avrebbe chiuso direttamente parlando ai microfoni di Sky Sport, ecco cosa ha detto il centrocampista.

Al momento, però, come detto, Jorginho pensa solo al Chelsea e alla due finali che devono ancora disputare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sports: “Non è sicuramente il momento di pensare ai contratti con due finali da giocare. Come potrei voler lasciare il club? Non è questo il punto, non è il punto di parlarne adesso. Ho altri due anni di contratto e come ho detto, qui mi sento davvero a casa.”