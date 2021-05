Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri sembra saltare, ora tutto cambia.

Calciomercato Juventus, ormai siamo ai dettagli. Zidane è pronto a dare l’addio al Real Madrid e a scegliere la sua prossima destinazione. Zinedine Zidane è pronto a lasciare – nuovamente – i blancos dopo il suo ritorno. Ma la domanda diventa scontata, quale sarà la sua prossima destinazione? Stando a quanto viene anche riportato da Tuttosport, la possibilità che Zizou possa diventare il nuovo tecnico dei bianconeri sono più che concrete, un legame fortissimo per il suo passato da giocatore e l’ottimo rapporto con il presidente Andrea Agnelli le chiavi vincenti. A questo punto, dunque, le strade per il ritorno di Massimiliano Allegri sembravano chiuse, ma il clamoroso colpo di scena lanciato da ‘Calciomercato.it’ potrebbe – nuovamente – cambiare le carte in tavola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’indizio social di Icardi sul suo futuro

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: sarà un altro ex l’allenatore

Allegri – Zidane è stato il toto panchina della Juventus nelle scorse settimane ma adesso ci siamo e si va verso la svolta definitiva. Dunque un futuro di Allegri sulla panchina del Real Madrid sarebbe legato inesorabilmente da quello di Zidane sulla panchina della Juventus? No, almeno non sembra più così. I blancos stanno valutando un altro clamoroso ritorno di un ex italiano, stiamo parlando dell’attuale tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Una novità importante, che a questo punto, apre ancora il toto panchine. Nelle scorse settimane si era parlato anche di terzi incomodo come Gattuso e Gasperini, ma ora Allegri alla Juventus è di nuovo in auge. Sia Zidane che Allegri sono profili ideali per la Juventus che verrà, pronta a rifondare laddove, quest’anno, per mille motivi, s’è fallito sono pronti a ricominciare. Tutto questo verrà ufficializzato solo a fine stagione quando la società bianconera farà il punto della situazione, consapevole o meno dell’ancora possibile qualificazione in Champions League, la vittoria con l’Inter di ieri sera lascia ancora ben sperare.