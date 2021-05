Gasperini mette le mani avanti: «Ci tirano per la giacca, già fatto nostro dovere»

Gasperini mette le mani avanti in vista di Atalanta-Milan ed evidenzia come il secondo posto sia un obiettivo, ma che c’è dell’altro…

Atalanta-Milan rappresenta lo snodo finale della Serie A, Gasperini lo sa bene. La griglia delle partecipanti alla Champions League è l’unico verdetto che ancora non è stato sentenziato. La Juventus, chiaramente, guarda con grande interesse alla sfida dello stadio “Azzurri d’Italia”. E’ consapevole, però, che i nerazzurri saranno scarichi mentalmente e che pertanto l’esito potrebbe essere scontato. Una vittoria dei rossoneri metterebbe il punto al discorso vanificando qualsiasi discorso. C’è da aggiungere che dei tifosi orobici hanno chiesto a Romero e compagni di perdere per vendicare così la sconfitta in Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Gattuso dice no alla rivale: indizio bianconero