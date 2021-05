Bologna Juventus, Serie A: Cristiano Ronaldo non giocherà titolare la partita decisiva epr la qualificazione in Champions.

Bologna Juventus, alla fine Pirlo partirà senza Cristiano Ronaldo. La scelta del maestro sorprende tutti. Dal primo minuto ci saranno Dybala e Morata. Un colpo di scena certamente inaspettato vista l’importanza del match. Come sappiamo, oggi, Pirlo, così come i ragazzi, si giocano tutto. La qualificazione passerà solo ed esclusivamente dai tre punti, vincere oggi è fondamentale ma potrebbe, comunque, non bastare. Infatti saranno importanti anche i risultati di Bergamo (basterebbe il pareggio fra Atalanta e Milan) e Napoli Hellas Verona.

Bologna Juventus, Cristiano Ronaldo fuori: il motivo della scelta

Una scelta insolita per il maestro che si priva del suo uomo migliore proprio nella partita più decisiva, il motivo sempre per scelta tecnica. Lascia anche interdetti la scelta di mettere Danilo a centrocampo. Sicuramente sarà una partita non semplice, anche perché i bianconeri dovranno comunque tenere in considerazione i risultati degli alti campi, in special modo quello di Bergamo, dove il Milan giocherà anche le qualificazione.