Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: Paratici fa chiarezza

Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: nel pre partita Paratici ha fatto il punto della situazione riguardante la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici fa il punto della situazione riguardante il futuro del maestro Andrea Pirlo. Nel pre partita il direttore sportivo bianconero ha parlato di tante situazioni, compreso il futuro dell’attuale allenatore. Ecco le parole di Paratici nel pre partita: ”

P: “Noi stasera giochiamo quello per cui lottiamo tutto l’anno. Partite da dentro o fuori, siamo la Juventus e dobbiamo essere abituati a queste pressioni. Bisogna vincere sempre o quasi. Adesso arriviamo da un buon momento, la vittoria della Coppa Italia ha portato ottimismo, siamo orgogliosi del nostro percorso ma stasera giochiamo un match importante, vogliamo vincere“.

E poi sulla scelta di Pirlo di tenere CR7 fuori, Paratici ha risposto: “Ronaldo fuori? Cristiano sta bene, ma ha giocato troppo, mercoledì è stata partita importante, scelta tecnica. CR7 entrerà a partita in corso. Non cambiamo programmi per una partita, questo match è importante, siamo concentrarti nel presente e non per quello che succederà dopo. Siamo concentrarti e il resto non ci interessa. Siamo pronti a fare la differenza, prossima settimana, poi, decideremo il futuro.