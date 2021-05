Calciomercato Juventus, Sacchi è sicuro: bisognerebbe continuare con Pirlo ancora una stagione e compragli i giocatori giusti.

Calciomercato Juventus, Sacchi è sicuro: bisognerebbe continuare ancora con Pirlo e concedergli quegli acquisti che l’anno scorso, per ragioni economiche e di bilancio, non sono potuti arrivare. Un Pirlo bis ma con gli acquisti giusti, la chiave per vincere laddove, questa stagione si è fallito. L’ex tecnico del Milan è sicuro, Pirlo meriterebbe un’altra chance. Nonostante l’ambiente parli già di sostituti certi, in primis Zizou Zidane. Il francese è il profilo che farebbe più comodo in questo momento, oltre ad essere il pallino numero uno del presidente Andrea Agnelli. Ma Pirlo, alla fine, è riuscito, comunque, in una stagione tutt’altro che semplice, a portare a casa due trofei su quattro: un buon tesoretto per un esordiente.

Calciomercato Juventus, senti Sacchi: “Il piano per il Pirlo bis”

Secondo l’ex tecnico Pirlo andrebbe riconfermato ancora. Magari concedendogli quegli acquisti giusti per fare il salto di qualità. In primis un regista di centrocampo, quello che in questo momento manca alla Juventus. Ad inizio stagione Pirlo aveva richiesto Locatelli del Sassuolo, l’italiano sarebbe ancora un obiettivo della Juventus e chissà se la dirigenza non sarà in grado di accontentarlo.