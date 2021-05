Allegri alla Juventus, calciomercato | Il gesto che ha scatenato i tifosi

Calciomercato Juventus, Allegri papabile sostituto di Pirlo: il gesto non è passato inosservato. Indizio futuro?

Allegri calciomercato Juventus / Uno dei nomi sulla lista di Andrea Agnelli per sostituire Andrea Pirlo è sicuramente quello di Max Allegri. L’allenatore dei 5 scudetti consecutivi, che ha saputo raccogliere con consapevolezza l’eredità trasmessagli indirettamente da Conte, e guidare i bianconeri a un passo dal trionfo in Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni sono riusciti a raggiungere il quarto posto, utile per un piazzamento in Champions League, ma nonostante questo, il futuro di Andrea Pirlo sembra irrimediabilmente segnato.

Zidane o Allegri, Allegri o Zidane: Real Madrid e Juventus si sono ritrovati entrambi a sfogliare i petali di una margherita che sta diventando sempre più difficile da mantenere. I giorni passano, e un accordo volente o nolente dovrà essere preso a stretto giro di posta: il borsino di giornata dà Allegri molto più vicino al Real di quanto non lo sia alla Juve, ma tutto può cambiare nelle prossime ore.