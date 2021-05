Calciomercato Juventus, Allegri ha già dato il benestare per uno dei probabili primi acquisti della nuova stagione.

Calciomercato Juventus, ora l’addio di Pirlo è ufficiale, al suo posto l ‘ex d’esperienza Massimiliano Allegri. Il piano dei bianconeri è di vincere il prima possibile, nell’immediato. Proprio per questo motivo le volontà sono quelle di creare una squadra più competitiva possibile, sia a livello europeo ma anche e soprattutto a livello nazionale. Tanti obiettivi in ogni settore del campo, ma per quanto concerne l’attacco, Allegri avrebbe già dato il suo benestare per un obiettivo ben preciso e seguito dalla Vecchia Signora da, ormai, parecchio tempo. Stiamo parlando, ovviamente, di Mauro Icardi che diventerebbe quindi il primo reale obiettivo da portare a termine per il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, c’è il sì di Allegri per la punta: Cherubini al lavoro

Il primo obiettivo dell’era Allegri bis è l’ex capitano dell’Inter e attuale del Psg Maurito Icardi. Argentino come Dybala, con tanta esperienza nella Serie A. Dopo un periodo fra alti e bassi al Psg, il centroavanti sarebbe pronto a ritornare nel campionato italiano. La Juventus la squadra in grado di soddisfare le sue richieste e la possibilità di riscattarsi, ritornando autentico protagonista. Un attaccante moderno e perfetto per essere l’ariete dinamico secondo l’etica di Allegri.