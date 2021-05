Calciomercato Juventus, arriva il comunicato ufficiale della società bianconera che saluta l’ormai ex allenatore Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, alla fine è arrivato puntuale l’annuncio anche da parte della società. L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus finisce ufficialmente, al suo posto, come sappiamo, ritornerà Massimiliano Allegri. Dopo solo un anno dal suo annuncio, Andrea Pirlo, nonostante l’annata certamente non facile, è riuscito – comunque – a collezionare due trofei su quattro: conquistando prima la Supercoppa italiana e poi la Coppa Italia. L’incubo della mancata qualificazione è solo un brutto ricordo ma non è bastato per confermarlo ancora un’altra stagione. Un bel messaggio è apparso sui social bianconeri con tanto di nota ufficiale per salutare l’ormai ex allenatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, il comunicato ufficiale: Pirlo lascia la panchina

Queste le parole con una nota ufficiale sui portali social della Juventus: “Grazie, Andrea.