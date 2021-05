Calciomercato Juventus, Pirlo sui social ha voluto salutare e ringraziare la società per l’anno appena trascorso da allenatore.

Calciomercato Juventus, alla fine Pirlo è stato esonerato. Al suo posto subentrerà Allegri che verrà annunciato oggi, con un contratto, molto probabilmente, fino al 2025. Un’annata decisamente non semplice per il maestro ma che alla fine è comunque riuscita nell’impresa della qualificazione in Champions League e collezionando ben due trofei su quattro: prima la Supercoppa italiana e poi la Coppa Italia. Una stagione agrodolce che però ha, ancora di più, aumentano il feeling fra la Juventus e il maestro. Un legame fortissimo anche con i tifosi, che nonostante la non conquista dello scudetto dopo nove anni di fila, in tanti stanno ringraziando il maesto sotto il suo profilo Instagram.

Calciomercato Juventus, Pirlo: “Tempo di rimettersi in gioco”

Un messaggio molto bello di Pirlo che ha trovato i consensi di tifosi e sportivi. Ecco le sue parole scritte sul proprio profilo Instagram, in ringraziamento all’annata appena trascorsa e anche alla sua prima avventura da allenatore: “Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato. Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti”.

E poi conclude: “Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Voglio comunque ringraziare la famiglia Juventus e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa stagione”.