Calciomercato Juventus, con l’ufficialità di Allegri il mercato del futuro è già certificato: tanti possibili colpi in arrivo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘todofichajes.com’, i bianconeri sarebbero piombati sul giovane centrocampista del Barcellona Riqui Puig. Secondo l’indiscrezione la volontà arriverebbe principalmente dal nuovo tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che avrebbe identificato il giovanissimo come l’interprete ideale per il nuovo centrocampo. Operazione che si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: arriva il mediano del Barcellona

Secondo gli spagnoli i buoni rapporti fra le due dirigenze potrebbero dunque garantire l’affare in divenire. Riqui Puig ha trovato poco spazio nella squadra di Koeman, proprio per questo motivo per sua stessa volontà, potrebbe decidere di lasciare gli spagnoli per tentare la fortuna altrove. Un giocatore molto duttile e abile tecnicamente che piacerebbe in primis al nuovo allenatore bianconero. Proprio Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza di tentare l’operazione con gli spagnoli. Colpo che si potrebbe già chiudere nei prossimi mesi ad una cifra accessibile: 20 milioni di euro.